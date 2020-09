O zákaze používať vodné fajky

Odporúčané nariadenie ministra zdravotníctva a pandemickej komisie je diskriminačné a nepremyslené. Navyše zo strany úradov nie je podložené faktami.

Minulý piatok vydali hygienici pod vedením ministra zdravotníctva Krajčího nové opatrenia proti šíreniu koronavírusu v červených a oranžových okresoch. Vedľa už známych obmedzení ako je zákaz hromadných akcií či konzumovanie alkoholu v neskorých večerných hodinách sa v správe objavilo aj jedno nové odporúčanie pre samosprávy - zakázať používanie vodných fajok.

Tento návrh pandemickej komisie je zaujímavý z viacerých dôvodov. Jednak preto, že už sú to takmer štyri mesiace od úplného otvorenia prevádzok, pričom nariadenia prišlo až teraz. Taktiež je oproti ostatným všeobecným nariadeniam veľmi konkrétne, a v nezainteresovanom čitateľovi môže vzbudiť dojem, že vodné fajky predstavujú rádovo vyššie nebezpečenstvo ako napríklad 150 ľudí na párty. A v neposlednom rade pre to, že nakoniec do praxe uvedené (zatiaľ) nie je, čo ostalo úplne bez povšimnutia médií či verejnosti.

Ako to teda s vodnými fajkami je? Sú naozaj také nebezpečné, že si zaslúžia samostatný odstavec v rámci protiepidemiologických opatrení? A ak sú, prečo si to zainteresovaní všimli až teraz?

Epidemiológovia a hygienici pravdepodobne vidia hlavné nebezpečenstvo vodných fajok v spôsobe ich používania. Pri fajčení si viacero ľudí podáva jednu hadicu, z ktorej ťahá dym. Ak je jeden z partie nakazený, enormne sa zvyšuje riziko prenosu aj na ostatných ľudí. Toto riziko sa však dá pomerne ľahko eliminovať plastovými náustkami.

Ak každý dostane svoj, čo je v podnikoch samozrejmosť, nemusia sa dotýkať ústami konca hadice. Navyše sa dajú hadice a s nimi aj celé vodné fajky pravidelne dezinfikovať, hoci aj po každom použití.

Ďalší problém môže predstavovať vyfukovanie dymu. Necítim sa dostatočne povolaný na to, aby som mohol posúdiť, či sa koronavírusové čiastočky prenášajú v dyme intenzívnejšie, alebo akú dlhú dobu v ňom môžu zotrvať v porovnaní s kvapôčkami bežne vychádzajúcimi z úst pri rozprávaní. Je možné že hygienici takéto údaje majú a nám bežným smrteľníkom ich neposkytnú. Na Kanárskych ostrovoch a Galícii napríklad zakázali fajčenie na verejnosti v snahe zabrániť šíreniu vírusu, no skôr kvôli dotyku prstov s perami počas samotného fajčenia, než kvôli ohrozovaniu ostatných dymom s čiastočkami vírusu.

Každopádne, aj tomuto nebezpečenstvu sa dá čiastočne zabrániť, a to kvalitným odvetrávaním v podnikoch, či dostatočnou vzdialenosťou a oddelením stolov, ktoré môžu zamedziť dymu šíriť sa od jednej partií k druhej.

Je nutné si uvedomiť, že vodné fajky už dávno nie sú výsadou kultúr z ďalekého Východu, a ich konzumácia sa už nutne nespája s lietajúcimi kobercami a kvílivou arabskou hudbou. Vodné fajky predstavujú pre mladých, ku ktorým sa radí aj autor blogu, možnosť socializácie a oddychu. Práve preto pravdepodobne prišli hygienici s nariadením až teraz, keď sa začínajú otvárať vysoké a stredné školy, a koncentrácia mladých v uliciach a baroch sa rapídne zvýši.

Dajme nateraz bokom moralistické reči o tom, či by sa malo alebo nemalo čokoľvek fajčiť. Vodné fajky sú hlavným predajným artiklom v mnohých bratislavských podnikoch. Po troch mesiacoch bez príjmu by bol pre tieto podniky takýto necitlivý zákaz fatálny. Môže sa zdať, že ide o banalitu, a podniky predsa môžu namiesto toho predávať napríklad viac druhov alkoholu. No stratenú klientelu, zvyknutú na fajčenie vodnej fajky, a rovnako tržby z ich predaja, by nahradiť nedokázali.

Navyše je takéto nariadenie diskriminačné. Napriek tomu, že tento argument by pravdepodobne narazil na odpor ľudí, podľa ktorých je diskriminácia v poriadku, ak má slúžiť vyššiemu cieľu, napríklad v boji s „hnusobou“, považujem ho za dôležitý.

Ak je kdekoľvek v podniku prítomná partia ľudí, ktorá konzumuje jedlo či alkohol, pričom má jeden z nich koronavírus, je to prúser sám o sebe. To, že je to ešte väčší prúser, ak majú na stole vodnú fajku, je otázne. Samozrejme, robiť príkazy a zákazy od stola je vždy najjednoduchšie, aj pre pandemickú komisiu.

Oveľa prínosnejšie by však bolo oficiálne vysvetliť, prečo by mala byť práve vodná fajka o toľko výraznejším nebezpečenstvom, prípadne vydať také hygienické usmernenia, ktoré by riziko mohli znížiť. Z nariadenia, ktoré zatiaľ do platnosti nevstúpilo, skôr cítiť, že sa hygienikom a vláde nechcelo nad osudmi ľudí zasiahnutých takýmto obmedzením príliš rozmýšľať.

Veď fajčenie aj tak škodí zdraviu. No tak čo!