Stále len rozpráva, rozpráva, rozpráva...

Nebolo by na škodu, keby si premiér osvojil staré slovenské príslovie o tom, že mlčať je niekedy zlato.

A čo by ste robili vy na jeho mieste? Preberal krajinu v najhoršej kríze od druhej svetovej vojny ! Bol v šoku, nikdy si nemyslel že dosiahne na tak vysokú funkciu ! Veď on je v podstate dobrý človek, len nešikovne komunikuje...To sú len niektoré z ospravedlnení, ktoré od začiatku novej vlády zazneli na podporu Igora Matoviča. V marci a apríli by sme s nimi s prižmúrenými očami mohli súhlasiť.

Nie však dnes. Igor Matovič mal už dosť času na to, aby sa s novou dôležitou funkciou zžil. Predsa len, šok je bezprostredná reakcia na novú nepoznanú situáciu, vyše 100 dní teda v šoku byť nemôžete. Aj toho komunikačného poradcu si už mohol dávno zohnať. Všetko, čo v súčasnosti Matovič robí, je vedomé a cielené. A čo to teda vlastne robí najčastejšie? Rozpráva. Rozpráva a rozpráva... Jeho vládnutie zatiaľ najviac definuje neuveriteľné množstvo slov, myšlienok a postojov, ktoré svojou kvantitou a často protirečivým obsahom absolútne strácajú na význame.

Tak schválne: pamätá si ešte niekto jeho reči o tom, ako budú naše babky a dedkovia v lete umierať od tepla v bytoch, pretože z nich nebudú môcť kvôli koronavírusu výjsť? Alebo to, keď si náš premiér z istej nepopulárnej matematickej prognózy šírenia vírusu vyčítal, že celý svet bude už v septembri či októbri dávno za krízou, len my tu na Slovensku budeme nosiť rúška aj o rok? Alebo to, ako necitlivo komentoval situáciu na Veľkú noc, keď všetkým odporučil, aby nešli vyšibať svojich starých rodičov, pretože budúci rok už možno „nebude koho šibať.“

Príkladov Matovičovho ostrého nezastaviteľného jazyka je mnoho, a týkajú sa napríklad aj súčasnej koaličnej krízy s Borisom Kollárom. O koľko nepríjemných situácií sa mohol premiér ušetriť, keby jednoducho konštatoval, že by bol rád, keby Kollár odstúpil, ale nebude na tom trvať či kvôli tomu ohrozovať koalíciu. Namiesto toho sme sa dočkali tlačoviek a obviňovaní všetkých, ktorý si dovolili sa ku kauze vyjadriť. Dýky do chrbta, útoky na koalíciu, podpora mafie, stiahnuté chvosty...tých reči bolo tak veľa, až sa tu natíska otázka, či vôbec ešte má zmysel Matovičove výroky komentovať, či ho netreba brať vo všetkom s obrovskou rezervou.

Je to však prememiér tejto krajiny. Kto iný by si už mal dávať pozor na to, čo hovorí? S rezervou môžeme brať reči nášho závistlivého suseda či životom unaveného vrátnika, ktorý nás už 20 rokov každý deň púšťa do práce. No nie premiéra Slovenskej republiky.

Ak by sme teda v súčasnosti chceli akýmkoľvek spôsobom ospravedlniť Matovičovo chovanie, museli by sme povedať asi toto: Ten človek nemá absolútne intelektuálnu kapacitu na to, aby pochopil komplexnosť akéhokoľvek spoločenského problému. Nemá zmysel hlbšie sa nad jeho výrokmi zamýšľať, pretože on sa tiež nad ničím príliš nezamýšľa. Tento postoj by vlastne podporoval aj Matovičovu dlhodobú politickú taktiku, keďže o sebe vždy hovoril, že je „sedlák z Trnavy,“ a jeho nejaké kaviarenské reči od slniečkárov a „múdrosráčov“ nezaujímajú. Alebo by sme mohli vytiahnuť ťažký kaliber a povedať, že je to stále lepšie ako Fico. Sú však narcizmus, nevypočitateľnosť a absolútna nekompetentnosť lepšie ako korupcia, papalášstvo a mafiánske spôsoby? V čiernobielom svete Igora Matoviča určite áno. My „kaviarenský povaľači“ by sme však predsa len chceli radšej o čosi inteligentnejšieho premiéra.