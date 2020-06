Odchod Pellegriniho neznamená koniec Smeru

Pellegrini prenecháva Ficovi stále veľmi silnú značku, ktorá sama o sebe dokáže pritiahnuť mnohých, ktorí volia skôr zo zvyku, ako uvážene.

V súčasnosti už málokto pochybuje o tom, že Peter Pellegrini opustí Smer a založí vlastnú stranu. Okrem posledných výrokov voči Robertovi Ficovi či novej webovej stránke o tom napovedá aj jeho samotná povaha. Nikdy nešiel do súboja, v ktorom by mohol prehrať. A túto zbabelú taktiku si pravdepodobne udrží aj teraz. Otázkou teda už nie je či, ale ako, respektíve s koľkými percentami Pellegrini stranu opustí. Tí optimistickejšie naladení si ešte nedávno mohli myslieť, že Pellegrini by snáď mohol svojou popularitou Smer úplne prevalcovať, a zobrať mu takmer všetkých voličov. Z omylu však veľkú časť Slovenska vyviedol minulotýždňový prieskum Markízi. Ten jasne ukazuje, že žiadny zánik Smeru sa ani po Pellegriniho odchode nekoná. Dokonca sa dá povedať, že Pellegrini by mohol Smeru svojim odchodom paradoxne pomôcť. A práve v tom je najväčší problém.

Pellegrini totiž prenecháva Ficovi stále veľmi silnú značku, ktorá sama o sebe dokáže pritiahnuť mnohých, ktorí volia skôr zo zvyku, ako uvážene. Nie je ťažké uhádnuť, akým smerom bude Fico stranu viesť. Či sa vydá doprava alebo doľava, nakoniec sa určite stretne s Kotlebom. To, že Fico ostane predsedom strany, v ktorej už nebude mať žiadnu vnútornú opozíciu, ho môže opäť výrazne prebudiť k životu. Je možné, že ak v strane prenechá priestor výrazným revolučne naladeným politikom typu Ľuboš Blaha, mohol by pokojne okrem skalných voličov oslovovať aj Kotlebov elektorát. To, že strana je proti systémová len na oko, a že bola dlhé roky súčasťou skorumpovaného systému, už o pár rokov nikomu vadiť nemusí. Všetci vieme, akú majú voliči krátku pamäť.

Tomuto scenáru by sa dalo vyhnúť ak by Pellegrini skutočne o stranu zabojoval. V takom prípade by postupne odsunul Ficovo extrémistické krídlo do úzadia, a hoci by mohlo byť stále hlasné, silná politická značka Smeru ako sociálno-demokratickej strany by zostala v rukách človeka, ktorý má aspoň elementárnu slušnosť a úctu k demokratickým princípom. Aby bolo jasné, nejedná sa tu o žiadnu obhajobu Pellegriniho. Ide skôr o to, že Smer či jeho odnože ako „nutné zlo“ musia na Slovensku ešte nejaký ten čas fungovať. Veľká časť Slovenskej spoločnosti totiž potrebuje voliť sociálnu demokraciu, nech už to znamená čokoľvek. A práve túto, čiastočne falošnú agendu, založenú na predstave dobrých sociálnych politikov, ktorí rozdávajú, a zlých pravičiarov, ktorí berú, si úplne uzurpoval Smer. Ani Druckerova, Dobrá voľba, ani Chmelárovi socialisti.sk, sa k tomu ani len nepriblížili. Naopak, Pellegriniho strana konečne predstavuje možnosť, ako sa môže sociálna demokracia na Slovensku zbaviť nánosov korupcie a škandálov, ktoré predstavuje stará smerácka garda.

Žiaľ, jedná sa len o možnosť, ktorá sa pravdepodobne neudeje. Oveľa pravdepodobnejší je scenár, v ktorom budú existovať obe strany s vlastnou agendou, jedna umiernená sociálno- demokratická a druhá extrémne ľavicová. Slovensko teda pravdepodobne bude mať po ĽSNS ďalšiu relevantnú extrémistickú stranu, avšak s koaličným potenciálom. Hoci sa vzťahy Fica a Pellegriniho momentálne zdajú napäté, nie je ťažké uhádnuť, koho by si Pellegrini najradšej vybral ako budúceho koaličného partnera. Nie, Sulík ani Matovič to nebudú. Škoda pre slovenskú politickú kultúru, že Pellegrini nejde ani do jedného politického súboja so skutočnou odvahou.