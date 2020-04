Neľutujme Matoviča

Trošku politicky k tej korone. V poslednom čase často počúvam hlasy, ktoré hovoria, že sú ľudia na Igora Matoviča príliš drsní, že je vo veľmi ťažkej situácií, že mu treba dať 100 dní a potom ho súdiť, že je vlastne obeť krízy.

Áno, nepochybne mu nikto súčasnú situáciu nezávidíme a nechceli by sme momentálne mať takú mieru zodpovednosti ako on. Trošku ma ale zaráža to, že ľudia zabúdajú, že si Matovič a jeho strana túto zodpovednosť "vypýtali" vo voľbách. Nikto predsa nenútil OĽaNO s jeho predsedom kandidovať a uchádzať sa o hlasy voličov. Spravili to dobrovoľne. Matovič však evidentne nepočítal s tým, že voľby vyhrá. Chcel byť len policajt, ktorý bude vykrikovať z parlamentnej lavice, pretože to mu v konečnom dôsledku ide najlepšie. On však voľby vyhral a dostal zodpovednosť s ktorou evidentne nerátal, a tak to bohužiaľ aj vyzerá. Ísť do volieb s tým, že chcem iba tak trošku zodpovednosti, ale nie zas tak veľa, je samo o sebe nezodpovedné. Z toho pramenia aj totálne nezvládnuté vyjadrenia a excesy, ktoré Matovič občas počas krízy predvádza. V podstate by stačilo, aby informoval verejnosť o záveroch zasadnutia krízového štábu a aby oznamoval nové opatrenia. Jemu to ale nestačí, a po vzore svojich predchodcov Fica či Mečiara musí byť každý deň v televízií aby nám dokazoval, ako má situáciu pod kontrolou a ako náš zúbožený národ vyvedie z krízy, a pri tom sa narcisticky opúšťať.. Z toho potom vznikajú reči o vypnutí krajiny, o tom že vnúčik nemá ísť vyšibať babičku lebo budúci rok už nebude koho šibať, o tom ako sa dôchodcovia budú v lete variť v domoch pretože nebudú môcť vychádzať na ulicu a podobne. Som presvedčený o tom, že Matovič by kľudne nechal Slovensko vypnuté aj celé mesiace, len aby mal sám pred sebou dobrý pocit, že zabránil smrti spôsobenej COVID-19 u viac ľudí. To, že by v takom prípade zomrelo mnoho ďalších ľudí na odvrátiteľné choroby, ktorými sa pred voľbami tak veľmi oháňal, samozrejme odloží na druhú koľaj.

Aj Matovič je len človek, a nemôže zabrániť chorobe rozširovať sa."Vykinožiť hnusobu" môžu jedine vedci, epidemiológovia, infektológovia, nie podnikateľ z Trnavy. Matovičova zodpovednosť spočíva hlavne v tom, aby spoločne s ďalšími členmi vlády zariadil aspoň ako-také naštartovanie ekonomiky, pripravenie zdravotníctva a to, aby ľudia, ktorých koronavírus bezprostredne neohrozuje na živote, mohli byť pre krajinu užitoční. To, že sa mu do toho nechce, a spoločne so svojimi fanúšikmi rieši hlavne to, čo nemôže ovplyvniť, je len hlúpa politická taktika, ktorá ho má zbavovať zodpovednosti za to, čo ovplyvniť môže.

Ľutovať treba tých, ktorí v dôsledku krízy prišli o svojich najbližších, tých ktorí stratili prácu alebo zdravotníkov, ktorý pracujú do vyčerpania. Ale nie neschopného premiéra. Jeho jediným šťastím je, že je obklopený ľuďmi, ktorí sú schopnejší ako on. Držím im palce